В Киеве неизвестные захватили госпредприятие "Электронмаш", – член Радикальной партии

В понедельник утром, 23 июля, в Святошинском районе Киева неизвестные устроили рейдерский захват государственного предприятия "Электронмаш".

Об этом в Facebook сообщил председатель Святошинского райподразделения Радикальной партии Владимир Бережной.

"Титушки" с помощью спецсредств избили коллектив, мужчин и женщин пожилого возраста, и захватили административное здание предприятия. Около 400 работников предприятия оказались на улице, предприятие остановило свою деятельность", – говорится в сообщении Бережного.

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Он также заверил, что за захватом предприятия якобы "стоит крупный застройщик, который пытается захватить территорию".