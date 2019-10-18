В Киеве обнаружили частную клинику, где торговали человеческими органами

В одном из частных медицинских учреждений Киева врачи проводили пересадку человеческих органов. Полицейские изъяли холодильники и контейнеры с биоматериалами.

После длительного расследования правоохранители выяснили, что в медучреждении происходят незаконные операции. Как рассказали в полиции Киевщины, из клиники изъяли документацию, технологическое оборудование, в частности, холодильники с различными биологическими образцами.

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Происхождение органов, которые были изъяты, еще устанавливается. Проводится проверка.



Врачей подозревают в незаконных действиях / фото: Информатор Киев

Почему это незаконно?

В мае Верховная Рада приняла изменения в некоторые законодательные акты по охране здоровья и трансплантации органов. Каждый совершеннолетний человек может дать письменное согласие или несогласие на изъятие органов для посмертного донорства после смерти. Данные о согласии/несогласии вносят в единую государственную электронную систему, которую также создали в мае в этом году.



Что касается живого человека, то он может быть донором, только если это семейное или перекрестное донорство. Если органы для пересадки изымают у человека обманом или под принуждением, нарушителя ждет лишение свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.