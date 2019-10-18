13:09
18 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ким и его лошадь. Новая оппозиционерка Путина
      Вєсті Кремля
      22:58, 17 октября
      Вести.UA: Гладковский и его неудачная попытка побега. В Офисе Зеленского не знают географии
      Вєсті.UA
      19:08, 17 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В Киеве обнаружили частную клинику, где торговали человеческими органами

      191 Читати новину українською
      В клинике нашли образцы человеческих органов
      В клинике нашли образцы человеческих органов / kiev.informator.ua

      В одном из частных медицинских учреждений Киева врачи проводили пересадку человеческих органов. Полицейские изъяли холодильники и контейнеры с биоматериалами.

      После длительного расследования правоохранители выяснили, что в медучреждении происходят незаконные операции. Как рассказали в полиции Киевщины, из клиники изъяли документацию, технологическое оборудование, в частности, холодильники с различными биологическими образцами.

       Подробнее: Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?

      Происхождение органов, которые были изъяты, еще устанавливается. Проводится проверка.

      Приватна клініка трансплантологів
      Врачей подозревают в незаконных действиях / фото: Информатор Киев

      Почему это незаконно?
      В мае Верховная Рада приняла изменения в некоторые законодательные акты по охране здоровья и трансплантации органов. Каждый совершеннолетний человек может дать письменное согласие или несогласие на изъятие органов для посмертного донорства после смерти. Данные о согласии/несогласии вносят в единую государственную электронную систему, которую также создали в мае в этом году.

      Что касается живого человека, то он может быть донором, только если это семейное или перекрестное донорство. Если органы для пересадки изымают у человека обманом или под принуждением, нарушителя ждет лишение свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

      blog_ava
      Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
      сегодня
      102909
      Теги: Криминальные новости Криминал Новости Киева Новости Украины Здоровье Лечение Медицина Трансплантация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему история мешает украинцам доверять власти
      сегодня , 13:06 Почему история мешает украинцам доверять власти
      Павло Казарін 3
      А может все-таки Путин – не плохой? Да плохой, с*ка, плохой, – Рустам Худжамов
      сегодня , 11:26 А может все-таки Путин – не плохой? Да плохой, с*ка, плохой, – Рустам Худжамов
      Ігор Саджениця 182
      Американские "Айленды" плывут в Украину
      сегодня , 08:40 Американские "Айленды" плывут в Украину
      Злой Одессит 1604
      Павелко и Суркис начали войну: в ход пошли патриотизм и "Динамо"
      сегодня , 07:40 Павелко и Суркис начали войну: в ход пошли патриотизм и "Динамо"
      Ігор Саджениця 626
      Протесты в Киеве – подарок для властей Украины
      17 октября , 22:01 Протесты в Киеве – подарок для властей Украины
      Павло Казарін 516
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук