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      В Киеве ограничили движение по Южному мосту из-за ремонта: график движения

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      Из-за ремонта в Киеве ограничили движение по Южному мосту / Скриншот с ютуба

      С 27 ноября в Киеве начался ремонт Южного моста, из-за чего перекроют движение по эстакаде моста. Ремонт продлится в течение почти двух недель – до 8 декабря.

      На эстакаде Южного моста будут проводить демонтаж аварийных карнизных блоков, сообщает коммунальная компания "Киеавтодор".

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      Чтобы меньше влиять на трафик утром ремонтные работы продлятся в направлении Левого берега, а после обеда – в сторону станции метро "Выдубичи" на Правом берегу.

      Во время ремонтных работ движение по эстакаде моста будет частично ограничено:

      • с 9 до 13 часов – в направлении Левого берега;
      • с 13 до 19 часов – в направлении станции метро "Выдубичи".

      На онлайн-карте пробок видно, что по состоянию на 11:30 в направлении Правого берега по Южному мосту тянется пробка до станции метро "Осокорки".

      Південний міст, затор
      Пробка на Южном мосту в Киеве по состоянию на 11:30 27 ноября

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Укравтодор Дороги Новости Киева
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