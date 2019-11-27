В Киеве ограничили движение по Южному мосту из-за ремонта: график движения

С 27 ноября в Киеве начался ремонт Южного моста, из-за чего перекроют движение по эстакаде моста. Ремонт продлится в течение почти двух недель – до 8 декабря.

На эстакаде Южного моста будут проводить демонтаж аварийных карнизных блоков, сообщает коммунальная компания "Киеавтодор".

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Чтобы меньше влиять на трафик утром ремонтные работы продлятся в направлении Левого берега, а после обеда – в сторону станции метро "Выдубичи" на Правом берегу.

Во время ремонтных работ движение по эстакаде моста будет частично ограничено:

с 9 до 13 часов – в направлении Левого берега;

– в направлении Левого берега; с 13 до 19 часов – в направлении станции метро "Выдубичи".

На онлайн-карте пробок видно, что по состоянию на 11:30 в направлении Правого берега по Южному мосту тянется пробка до станции метро "Осокорки".



Пробка на Южном мосту в Киеве по состоянию на 11:30 27 ноября