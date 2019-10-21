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      В Киеве откроют "Натрий" – молодежное пространство в честь киборга Игоря Брановицкого

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      Натрий – это псевдо Героя Украины Игоря Брановицкого
      Натрий – это псевдо Героя Украины Игоря Брановицкого

      25 октября на базе Молодежного Центра гражданского образования презентуют молодежное пространство, названное в честь киборга Игоря Брановицкого . Деньги на него собирали студенты Украинской академии лидерства, проводя благотворительные забеги.

      Чтобы открыть центр, студенты на протяжении четырех лет проводили благотворительные забеги. За это время удалось собрать около ста тысяч гривен.

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      После первого забега было решено назвать центр в честь киборга Игоря Брановицкого. Для названия использовали его псевдо – Натрий.


      Впервые забег провели в 2015 году

      Организаторами открытия являются представители крупнейших молодежных организаций – Пласт, УАЛ, ФРИ. Пространство будет функционировать на базе Молодежного Центра Гражданского Образования.


      Студенты собственноручно занимались обустройством центра и ремонтировали помещение

      Открытие пройдет 25 октября в 11:00 на улице Пестеля 5-7 в Киеве. На мероприятии будут присутствовать министр образования и науки Украины Анна Новосад и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

      Кто такой Игорь Брановицкий? Игорь Брановицкий (псевдоним Натрий) – пулеметчик 90-го отдельного десантного штурмового батальона "Житомир" 81-й десантно-штурмовой бригады, погиб в бою 21 января 2015 года.

      Во время обороны аэропорта вытащил на себе двоих раненых собратьев из нового терминала, после чего сам попал в плен. Как рассказали очевидцы, после пыток и издевательств над собратьями добровольно признал себя пулеметчиком, которого разыскивали боевики.

      После пыток был застрелен двумя выстрелами в голову российским террористом "Моторолой". В марте опознан среди погибших, которых вывезли из Донецка.

      Похоронен 3 апреля на Берковецком кладбище Киева. Герой Украины, рыцарь ордена "Народный Герой Украины".

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Пласт Донецкий аэропорт АТО Киборги Новости культуры
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