В Киеве откроют новый баскетбольный год

Матчем "Киев-Баскет" – "Николаев" в Суперлиге Пари-Матч стартует новый, 2019 год. Правда, игра будет первой в январе не для всех. Ранее команда Евгений Мурзина в рамках Кубка Украины уже успела встретиться с "Черкасскими Мавпами". Это была ответная игра, которую "Киев-Баскет" выиграл 76:69, но уступил по сумме двухматчевого противостояния (прошлая встреча завершилась победой чемпионов Украины 109:

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С одной стороны, у "корабелов", которые выбыли из Кубка Украины еще раньше, было больше времени на отдых. А с другой – киевляне получили больше игровой практики, ведь, по сути, новогодних каникул у них и не было.

Отметим, что в чемпионате "Николаев" отстает от "Киев-Баскет" лишь на два очка, при этом у "корабелов" есть два матча в запасе: в том числе, одна домашняя встреча с киевлянами, с которыми они и в прошлый раз играли на выезде . "Николаев" тогда смог выиграть первую четверть, но проиграл в итоге 72:85.

В пользу подопечных Виталия Черния говорит то, что они выдали серию из трех побед, которая сейчас является самой продолжительной в Суперлиге Пари-Матч. А вот "Киев-Баскет" смог лишь в последнем матче 2018 года прервать свою серию из трех поражений подряд.

После матча в Киеве команду ждет встреча с "Черкасскими Мавпами". Главный тренер БК "Николаев" Виталий Черний отметил, что чемпионат очень ровный и каждый матч не обходится без интриги.

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"Уровень Суперлиги Пари-Матч вырос. Этому поспособствовал приезд легионеров. Они добавляют зрелищности, дополняют наших питомцев, которые понемногу к ним подтягиваются. Также на матчи идут зрители - это самое главное. Конечно, хочется достичь большего, занимать более высокие места в Европе, но на это требуется время", – отметил Виталий Черний.

Другими словами, нас ждет еще одно интересное противостояние, которое однозначно достойно того, чтобы быть не только первым, но и одним из самых ярких в новом году. Матч "Киев-Баскет" – Николаев" состоится в четверг, 10 января. Начало в 18:30.