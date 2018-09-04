В Киеве открыли школу будущего

Учеников будут учить секретам робототехники, лидерства и стартап-образования.

3 сентября в Киеве открыли Ukrainian Global School – школу, которая объединяет в себе все инновационные тенденции образования. Здесь будут учить детей по программам, которые показали высокую результативность в различных уголках мира – STEM, Startup Education и Project Learning. Торжественную красную ленточку перерезали фаундер школы, Почетный консул Латвийской Республики Елена Вишнякова и Почетный президент Ukrainian Global School – министр образования Израиля Шай Пирон (2013-2014).

"Я работаю в сфере образования больше 10 лет, – отметила Елена Вишнякова. – Один из моих первых проектов – детский сад. Там мы учили детей иначе, чем везде – готовили специальные новаторские и прогрессивные программы. Был постоянный запрос от родителей, чтобы продолжить такой подход и в школе. И вот, наконец, мы с командой смогли воплотить мечту в реальность. Ukrainian Global School – это проект, которым действительно можно гордиться".

Поздравить школьников приехали почетные гости – заместитель главы Верховной Рады Украины Оксана Сыроид, заместитель министра образования Роман Греба, глава подкомитета по образованию, Комитета Верховной рады Украины по вопросам образования и науки Тарас Креминь, Посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион, Почетный Консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков и основатель и генеральный директор международной компании AllStars-IT Саймон Астор.

Первый урок для учеников провел сам Почетный Президент школы. Он вдохновил учеников своей искренней и понятной речью:

"Это место для реализации и развития и учеников, и учителей, для кооперации с такими же учениками и учителями в разных точках планеты. Ukrainian Global School – это хаб, платформа для развития международных образовательных программ. Главное, что все мы должны помнить: мечты – это не просто то, что мы представляем себе перед сном. Мечты – это то, что мы воплощаем в реальность здесь и сейчас", – отметил Шай Пирон.

Программа открытия тоже поразила – на входе детей встречал настоящий робот, а в небе кружил флаг школы на дроне под песню группы The Beatles – Imagine. В свою очередь, малыши сразу продемонстрировали свои навыки и звания – на выступлениях и в интересном квесте-знакомстве с новой школой.