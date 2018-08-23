В Киеве открыли выставку современного вооружения: пока выступал Порошенко, никого не пускали

В четверг, 23 августа, в Киеве на Михайловской площади открыли выставку современного вооружения и военной техники. Посетил торжественное мероприятие и президент Петр Порошенко.

Однако во время его выступления желающих посмотреть на вооружение нашей армии не пускали, передает корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Следовательно, слушать президента киевлянам и гостям города пришлось из-за забора.

Людей пустили на выставку только после того, как Порошенко уехал. До того там присутствовали только он и военные.

По словам президента, если бы мы имели такую технику в 2014 году, то возможно бы на сегодня ситуация на Донбассе была бы другой. Гарант также отметил, что большинство представленной техники собирается в Украине из деталей, доставленных не из России, как это было еще в 2014 году. Поэтому все меньше зависим от страны-агрессора.

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