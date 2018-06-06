В Киеве перекроют ряд улиц из-за съемки минисериала "Chernobyl": карта

С 8 по 10 июня в Киеве ограничат движение транспорта по некоторым улицам из-за съемки минисериала "Chernobyl".

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

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С 8 по 10 июня на время съемок эпизодов мини-телесериала "Chernobyl", которые проводит ООО "Р-Фильм", ряду улиц будет ограничено движение транспорта. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме,

– говорится в сообщении.

Отмечается, в пятницу, 8 июня, будут перекрываться: с 11:30 до 15:30 – трасса Е95 от Голосеевского проспекта, 15 в направлении Демеевской площади, 1 (две правые полосы); трасса Е95 от Голосеевского проспекта, 15 в направлении проспекта Науки; с 21:00 до 00:00 участок от проспекта Героев Сталинграда, 10 к проспекту Героев Сталинграда, 19.

В субботу, 9 июня, с 6:00 до 20:00 перекроют улицу от проспекта Героев Сталинграда, 10 к проспекту Героев Сталинграда, 19.

В воскресенье, 10 июня, будут перекрыты: с 11:00 до 17:30 от ул. Константиновской, 36 до улицы Константиновской, 71; от улицы Оболонской, 12 к улице Оболонской, 9; от улицы Юркивской, 54 до улицы Юркивской, 59/5; от улицы Еленовской, 16 до улицы Еленовской, 10; с 6:00 до 21:00 от улицы Богдана Хмельницкого, 28 до улицы Богдана Хмельницкого, 40/1; улица Репина от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко; от улицы Пушкинской, 22 к улице Пушкинской, 11; от улицы Крещатик, 42-А до улицы Крещатик, 36.

Отмечается, что ответственность за подготовку и проведение мероприятия взяло на себя общество с ограниченной ответственностью "Р-Фильм".