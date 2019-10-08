В Киеве подростки пытали мужчину электрошокером: что им грозит – видео

В Киеве группа подростков напала на пьяного мужчину и пытала его с помощью электрошокера. Впоследствии они опубликовали видеоролик в соцсети.

Оба подростка на видео хвастаются в соцсетях фотографиями и роликами издевательств над человеком. На кадрах видно, как мужчину бьют током по голове и ногам.

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В комментарии 24 каналу в полиции Киева рассказали об обстоятельствах инцидента. По предварительной информации происшествие произошло в Пуще Водице, которая находится в северо-западной части столицы. Подозреваемыми являются ребята в возрасте от 16 до 17 лет. Участников инцидента установили и пригласили для выяснения обстоятельств.

В пресс-службе также сообщили, что пострадавший отказался писать заявление на своих нападающих. Однако, уголовное дело по факту хулиганства (ч.1 ст. 296 УК) все же откроют. Подросткам грозит до 5 лет лишения свободы.

Следователи пытаются установить все детали инцидента.

Смотрите видео избиения подростками мужчины в Киеве:

Отметим, что в начале сентября в городе Каменское из окна недостроенного детского сада 15-летние подростки выбросили своего сверстника.

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