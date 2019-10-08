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      В Киеве подростки пытали мужчину электрошокером: что им грозит – видео

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      Подростки в Киеве издевались над мужчиной
      Подростки в Киеве издевались над мужчиной / Скриншот из видео

      В Киеве группа подростков напала на пьяного мужчину и пытала его с помощью электрошокера. Впоследствии они опубликовали видеоролик в соцсети.

      Оба подростка на видео хвастаются в соцсетях фотографиями и роликами издевательств над человеком. На кадрах видно, как мужчину бьют током по голове и ногам.

      Актуально: Подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП в Запорожье: есть жертвы – фото видео

      В комментарии 24 каналу в полиции Киева рассказали об обстоятельствах инцидента. По предварительной информации происшествие произошло в Пуще Водице, которая находится в северо-западной части столицы. Подозреваемыми являются ребята в возрасте от 16 до 17 лет. Участников инцидента установили и пригласили для выяснения обстоятельств.

      В пресс-службе также сообщили, что пострадавший отказался писать заявление на своих нападающих. Однако, уголовное дело по факту хулиганства (ч.1 ст. 296 УК) все же откроют. Подросткам грозит до 5 лет лишения свободы.

      Следователи пытаются установить все детали инцидента.

      Смотрите видео избиения подростками мужчины в Киеве:

      Отметим, что в начале сентября в городе Каменское из окна недостроенного детского сада 15-летние подростки выбросили своего сверстника.

      Читайте также: Подростки выбросили сверстника из окна недостроя в Каменском: что известно

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Киева Новости Украины Криминальные новости Дети и несовершеннолетние
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