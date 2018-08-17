На двухколесном – на прогулку и на работу. В Киеве появился общественный прокат велосипедов. Такие уже давно существуют в Европе. Чтобы проехаться, нужно сделать несколько шагов. А для этого надо иметь банковскую карточку с деньгами и специально установленное приложение.

Яна – опытный велосипедист. На общественный двухколесный в Киеве садится впервые. Однако с системой уже разобралась. Из приложения оплачивает поездку. Минута – гривна. Для экономии можно приобрести абонемент, который стоит 400 гривен в месяц.

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Чтобы начать поездку следует сначала загрузить приложение и запустить кнопку QR-кода. Далее велосипед разблокируется и можно отправляться. Транспорт оснащен GPS навигатором, чтобы не украли. Яна наматывает несколько кругов и делится эмоциями от тест-драйва.

Велосипед удобный, достаточно нормальный. Самое главное, что он не очень тяжелый. Есть гораздо тяжелее и довольно некомфортные. В Киеве не хватает пандусов. И нужно их поднимать и переносить,

– отметила координатор Ассоциации велосипедистов Киева Яна Брик.

После велопрогулки байк нужно вернуть на площадку и заблокировать его. Если не сделать этого, возможно взыскание с карточки денег. Прокат работает несколько дней. Велосипеды разбирают, как горячие пирожки. Однако уже некоторые нужно чинить.

Нам с первого раза не удалось прокатиться на двухколесном из-за проблем с приложением. На горячей линии предложили загрузить еще раз программу. Со второй попытки наш тест-драйв таки прошел успешно. Поэтому рекомендуем и вам,

– сообщила корреспондент Алена Чернецкая.