14:01
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Киеве показали крупнейшего кота страны: фото

1731 Читати новину українською
В Киеве показали крупнейшего кота страны: фото
В Киеве показали крупнейшего кота страны: фото / segodnya.ua

В Киеве выбирали самого большого кота Украины. Победу и титул чемпиона получил кот породы Мейн-кун по кличке Ньютон. Выбирали победителя путем взвешивания.

Об этом сообщает Сегодня.

Читайте также: Как живется европейским зубрам в украинских Карпатах

Дома кота в шутку называют КамАЗом из-за его окраски и размеров. Вес победителя — почти 12 килограммов (11 кг 950 г).

"Ньютончик сидел спокойно наблюдал за судьями. В июне нашему котику исполнится четыре года. Мы приобрели его в киевском питомнике... Он обожает сухой корм, курятину, говядину. Ньютон очень хороший и не агрессивный котик", — рассказывает хозяйка Виктория Попова.

Кот по кличке Ньютон стал самым большим котом Украины / фото Сегодня

Как отмечается, в прошлом году самым большим котом Украины признали Мейн-куна по имени Кекс с Днепра. До этого победителем считали кота по имени Дядя весом 10 кг 450 гр.

Теги: мир животных Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 6 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 2
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
277
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1545
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
512
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1242
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук