В Киеве показали крупнейшего кота страны: фото
В Киеве выбирали самого большого кота Украины. Победу и титул чемпиона получил кот породы Мейн-кун по кличке Ньютон. Выбирали победителя путем взвешивания.
Об этом сообщает Сегодня.
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Дома кота в шутку называют КамАЗом из-за его окраски и размеров. Вес победителя — почти 12 килограммов (11 кг 950 г).
"Ньютончик сидел спокойно наблюдал за судьями. В июне нашему котику исполнится четыре года. Мы приобрели его в киевском питомнике... Он обожает сухой корм, курятину, говядину. Ньютон очень хороший и не агрессивный котик", — рассказывает хозяйка Виктория Попова.
Кот по кличке Ньютон стал самым большим котом Украины / фото Сегодня
Как отмечается, в прошлом году самым большим котом Украины признали Мейн-куна по имени Кекс с Днепра. До этого победителем считали кота по имени Дядя весом 10 кг 450 гр.