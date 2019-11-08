В Киеве полицейские спасли мужчину от самоубийства: видео

Полицейские Киева предотвратили совершение самоубийства, уговорив мужину не прыгать из окна столичной многоэтажки.

О неизвестном, который пытается покончить с собой, полиции сообщили соседи. Об этом написала пресс-служба патрульной полиции Киева на официальной странице в Фейсбуке.

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Полицейские оперативно отреагировали на вызов и быстро прибыли на место инцидента. По прибытии они сразу вызвали на место происшествия медиков и спасателей, которые подняли к окну лестницу.

Спасательная операция длилась 3 часа. Сначала трое копов пытались силой снять его с подоконника и затянуть в подъезд. Однако неизвестный начал угрожать, что в случае приближения прыгнет из окна. Из комментариев на видео слышно, что мужчина находился в шоковом состоянии.

Видео, которое отсняли очевидцы события:

После этого правоохранители изменили тактику. После изнурительных переговоров патрульные смогли уговорить мужчину самостоятельно слезть с подоконника.