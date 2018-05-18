В Киеве полиция разоблачила чиновника, который занимался сутенерством

В Киеве полиция разоблачила госслужащего и его знакомую, которые организовали незаконный бизнес по оказанию интимных услуг. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Координировал деятельность и получал деньги 36-летний чиновник, а помогала ему 42-летняя уроженка Кировоградской области. Она искала и вербовала девушек, которые встречались с клиентами. Объявления об услугах размещали в сети Интернет,

– рассказывают в полиции.

Как установили правоохранители, обслуживали мужчин девушки в арендованных квартирах. Также они выезжали на вызовы, за что брали соответствующую плату – 1500 гривен за час «взрослых» развлечений.

В рамках уголовного производства полиция провела обыски в помещениях, где предоставлялись сексуальные услуги. Оттуда изъяли вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, системные блоки, банковские карты и прочее.

Организаторам группы объявлено о подозрении. Им грозит до семи лет лишения свободы.