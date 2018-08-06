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В Киеве полиция разоблачила деятельность виртуальной порностудии

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В Киеве полиция разоблачила деятельность виртуальной порностудии
В Киеве полиция разоблачила деятельность виртуальной порностудии / НПУ

В Киеве злоумышленники в арендованных квартирах снимали эротическое видео с участием девушек и транслировали его в интернете.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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Как рассказал и.о. начальника сектора управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Алексей Гаврилюк, правоохранители провели обыски в "студии" в Святошинском районе и по месту жительства 47-летнего организатора в Киевской области и его сообщников – 28-летнего организатора и 21-летнюю модель, уроженцев Донецкой области.

Мы установили, что в порностудии, которую организовали злоумышленники, за денежное вознаграждение "работали" шесть моделей. Девушек предварительно подыскивали из круга знакомых и учили размещать видео порнографического характера на специальных сайтах, которое в дальнейшем сбывали за соответствующую плату. Предварительно известно, что организатор ежемесячно получал от 3000 до 5000 долларов США,
– отметил правоохранитель.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карточки, деньги, специальные игрушки и эротическое белье.

Злоумышленники арендовали квартиры
Снимали в них эротическое видео и транслировали в интернете
Во время обысков правоохранители изъяли много доказательств

Организаторов бизнеса и одну из участниц задержали в порядке. Следователи начали уголовное производство по статье о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов Уголовного кодекса Украины.

"Фигурантам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде залога. Им грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – добавил Алексей Гаврилюк.

Смотрите видео о разоблачении виртуальных порностудий

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Киева Порно
Источник: 24 Канал
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