13:00
17 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-6°C
-2°C -9°C
  • воскресенье
    -8°C -11°C
  • понедельник
    -8°C -14°C
  • вторник
    -5°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин оседлает чудо-оружие. Провалы памяти у Лаврова
Вєсті Кремля
22:50, 16 марта
Вести.UA. Решающий поединок политиков. Музыка для поиска террористов
Вєсті.UA
21:32, 16 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

В Киеве проходит 14 съезд партии "Объединение Самопомич"

12:45, сегодня 29 Читати новину українською

Участие в съезде примет и ее лидер – Андрей Садовый. Кроме партийцев на собрание пришли и парламентарии из-за границы.

Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 Канала Алексей Кондаков.

Сегодня, 17 марта, в Киев приехали почти 5 тысяч кандидатов со всей Украины. Также на встречу пришли иностранные гости: Волан Ленмарк — экс-глава комитета иностранных дел Швеции, Оливер Кальвиль — бывший член британского парламента и Даниэль Зайберлинг — представитель фонда Ганса Зайделя в Украине.

Читайте также: Суд восстановил Сенкевича на посту мэра Николаева

Также выступил и Александр Сенкевич. Вчера, 16 марта, его суд восстановил в должности мэра Николаева. Стоит отметить, что в прошлом году за его отставку проголосовал местный совет. Его отстранение лоббировали депутаты от "Оппозиционного блока" и "Блока Петра Порошенко".

Вчера суд установил, что решение, которым меня отстранили от должности городского головы — незаконное. Однако такое решение не возобновило меня в должности. С сегодняшнего дня у горсовета есть 30 дней на подачу апелляции. Лишь после того, как апелляция будет подана, я смогу занимать свою должность,
— отметил Сенкевич.

Депутаты планируют также обсудить сегодня антикоррупционную реформу, социальные реформы и энергетическую безопасность.

Теги: Новости Украины Новости Николаева Самопомич Новости политики Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
сегодня, 12:00 Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
Віталій Кулик 1894
Паралимпиада-2018: медальный зачет 17 марта
сегодня, 11:27 Паралимпиада-2018: медальный зачет 17 марта
136233
День святого Патрика: христианский праздник или сатанинские обряды?
сегодня, 10:00 День святого Патрика: христианский праздник или сатанинские обряды?
Настя Сукач 10430
Опровергаем один из главных мифов
сегодня, 08:41 Опровергаем один из главных мифов "ЛНР"
Ольга Черненко 2346
Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
16 марта, 22:01 Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
Микола Давидюк 1142
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук