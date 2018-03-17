В Киеве проходит 14 съезд партии "Объединение Самопомич"

Участие в съезде примет и ее лидер – Андрей Садовый. Кроме партийцев на собрание пришли и парламентарии из-за границы.

Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 Канала Алексей Кондаков.

Сегодня, 17 марта, в Киев приехали почти 5 тысяч кандидатов со всей Украины. Также на встречу пришли иностранные гости: Волан Ленмарк — экс-глава комитета иностранных дел Швеции, Оливер Кальвиль — бывший член британского парламента и Даниэль Зайберлинг — представитель фонда Ганса Зайделя в Украине.

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Также выступил и Александр Сенкевич. Вчера, 16 марта, его суд восстановил в должности мэра Николаева. Стоит отметить, что в прошлом году за его отставку проголосовал местный совет. Его отстранение лоббировали депутаты от "Оппозиционного блока" и "Блока Петра Порошенко".

Вчера суд установил, что решение, которым меня отстранили от должности городского головы — незаконное. Однако такое решение не возобновило меня в должности. С сегодняшнего дня у горсовета есть 30 дней на подачу апелляции. Лишь после того, как апелляция будет подана, я смогу занимать свою должность,

— отметил Сенкевич.

Депутаты планируют также обсудить сегодня антикоррупционную реформу, социальные реформы и энергетическую безопасность.