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      В Киеве произошел масштабный пожар: горел радиозавод – фото, видео

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      В Киеве на улице Бориспольской, 9 на территории местного радиозавода возник пожар, которому предоставили ранг повышенной сложности. Инцидент произошел в понедельник, 28 января.

      Как сообщает пресс-центр ГСЧС в Киеве, возгорание произошло в деревообрабатывающем цехе, а затем огонь быстро распространился по горючим, легковоспламеняющимся материалам на площади в 200 квадратных метров.

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      По словам спасателей, существовала угроза распространения пожара на кровлю здания, однако им удалось своевременно предупредить дальнейшее распространение огня.

      Как чрезвычайники ликвидировали пожар на радиозаводе в Киеве: видео

      В 16:06 представители ГСЧС получили сообщение о возгорании. В 17:36 пожар был локализован, а в 17:53 – ликвидирован.

      На месте работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 51 представитель личного состава. В результате пожара ни погибших, ни пострадавших нет. Причины возгорания и обстоятельства инцидента установит следствие.

      Последствия пожара на радиозаводе в Киеве: смотрите видео

      Фото: пресс-центр ГСЧС в Киеве, "Информатор"

      Теги: Новости Украины Пожар Новости Киева Фотоновости ГСЧС
      Источник: 24 канал
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