В Киеве радикалы блокируют дороги и угрожают, что "за все придется отвечать": фото
В воскресенье, 17 июня, после Марша равенства в Киеве, в Шевченковском районе столицы (на Лукьяновке) активисты праворадикальной организации С14 заблокировали ряд дорог. Требованием блокирующих является прибытие на место руководства МВД.
Об этом сообщается на Facebook-странице С 14.
Отметим, что в воскресенье перед началом Марша равенства "КиевПрайд-2018" в Киеве противники акции устроили столкновения с правоохранителями. В результате полиция задержала 56 человек.
После инцидентов члены националистических организаций заблокировали дорогу под Шевченковским райотделом милиции с требованиями освободить задержанных перед "Маршем равенства" активистов.
Транспортный коллапс на Лукьяновке. Заблокировано несколько дорог. Требуем приезда высшего руководства МВД, которое сегодня отдало приказ разогнать силой мирный митинг,
– говорится в заявлении активистов С14.
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В свою очередь лидер националистического движения "Карпатская Сечь" Тарас Деяк на своей Facebook-странице сообщил о том, что в результате столкновений с правоохранителями один из членов движения получил перелом ноги. При этом Деяк пригрозил, что "за все придется отвечать".
На Facebook-странице "Карпатской Сечи" отмечается, что в результате столкновений с полицией у многих членов организации "пробитые головы, различные травмы и ушибы".
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