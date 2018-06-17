В Киеве радикалы блокируют дороги и угрожают, что "за все придется отвечать": фото

В воскресенье, 17 июня, после Марша равенства в Киеве, в Шевченковском районе столицы (на Лукьяновке) активисты праворадикальной организации С14 заблокировали ряд дорог. Требованием блокирующих является прибытие на место руководства МВД.

Об этом сообщается на Facebook-странице С 14.



Отметим, что в воскресенье перед началом Марша равенства "КиевПрайд-2018" в Киеве противники акции устроили столкновения с правоохранителями. В результате полиция задержала 56 человек.



После инцидентов члены националистических организаций заблокировали дорогу под Шевченковским райотделом милиции с требованиями освободить задержанных перед "Маршем равенства" активистов.

Транспортный коллапс на Лукьяновке. Заблокировано несколько дорог. Требуем приезда высшего руководства МВД, которое сегодня отдало приказ разогнать силой мирный митинг,

– говорится в заявлении активистов С14.

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В свою очередь лидер националистического движения "Карпатская Сечь" Тарас Деяк на своей Facebook-странице сообщил о том, что в результате столкновений с правоохранителями один из членов движения получил перелом ноги. При этом Деяк пригрозил, что "за все придется отвечать".

На Facebook-странице "Карпатской Сечи" отмечается, что в результате столкновений с полицией у многих членов организации "пробитые головы, различные травмы и ушибы".