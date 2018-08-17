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В Киеве разоблачили девушку, которая продавала контрафактный "элитный" алкоголь через соцсети

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Контрафактный "элитный" алкоголь, который продавала девушка
Контрафактный "элитный" алкоголь, который продавала девушка / Фото прокуратуры Киева

В Киеве разоблачили деятельность очередного подпольного пункта продажи незаконно изготовленного "элитного" алкоголя, который сбывали через социальные сети.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

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Установлено, что нелегальный бизнес по продаже подакцизных товаров, а именно алкогольной продукции брендов известных торговых марок "Moёt", "Jameson", "Metaxa" и других, организовала 22-летняя жительница столицы,
– говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что с целью привлечения клиентов и обработки заказов злоумышленница использовала собственные учетные записи в социальных сетях Instagram и Telegram.

"Во время обысков, проведенных в складских помещениях, правоохранителями изъято более 2,5 тысячи бутылок алкогольных изделий без соответствующих марок акцизного налога общей рыночной стоимостью около 2 миллионов гривен", – добавили в прокуратуре.

Теги: Новости Киева Алкоголь
Источник: 24 Канал
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