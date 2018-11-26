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      В Киеве резко выросла стоимость аренды жилья: красноречивые цифры

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      Стоимость аренды жилья в Киеве осенью 2018 резко возросла
      Стоимость аренды жилья в Киеве осенью 2018 резко возросла / 24 канал

      За полгода стоимость аренды жилья в столице подскочила в цене почти на 20%.

      Больше всего выросли в цене трехкомнатные квартиры, меньше всего – однокомнатные, информирует аналитическая служба OLX.

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      Так, самым дешевым районом на рынке аренды в столице остается Деснянский район, а самым дорогим – элитный Печерский.

      По данным аналитиков OLX, однокомнатные квартиры в Киеве подорожали на 13%, двухкомнатные на 18%, а трехкомнатные – сразу на четверть (25%).

      Самым бюджетным районом для аренды жилья в Киеве по-прежнему остается Троещина.

      Однокомнатную квартиру здесь можно снять за 6000 гривен. За последние полгода их средняя цена составляла примерно 5,5 тысяч гривен.

      Снять двухкомнатные квартиры дешевле всего также в Деснянском районе столицы – примерно по 7,5 тысяч гривен. За аренду трехкомнатной квартиры придется выложить до 10 тыс гривен.

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      О самых дорогих квартирах – это средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Печерском районе Киева, которая обойдется примерно в 9000 гривен.

      Чтобы арендовать двухкомнатную квартиру на Печерске, придется заплатить уже от 23 тысяч гривен арендной платы за месяц.

      Аренда трехкомнатного дома на Печерских холмах обойдется в минимум 39000 тысяч гривен.

      Средняя стоимость аренды жилья в районах Киева осенью 2018:

      Оренда житла Київ райони
      Стоимость аренды жилья в разных районах Киева осенью 2018

      оренда житла Київ осінь 2018
      Цены на аренду жилья в Киеве осенью 2018: инфографика

      хроника событий:
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Рынок недвижимости Новости Киева Цены на недвижимость аренда жилья
      Источник: 24 Канал
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