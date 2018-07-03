В Киеве сносят известный рынок на Троещине: фото
Во вторник, 3 июля, стало известно, что в Троещинском районе Киева начали демонтировать рынок "Фестивальный".
Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Троещина FB".
"Сносят рынок "Фестивальный". Предупредили за 3 дня. Все в шоке. Продавцы, предприниматели и покупатели. Творится полное беззаконие", – говорится в сообщении.
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Источник: 24 канал
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