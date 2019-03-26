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      В Киеве состоится конференция CASES: Marketing, Strategy & PR

      6 Читати новину українською
      В Киеве состоится конференция CASES: Marketing, Strategy & PR

      30 марта в Киеве пройдет конференция о стратегиях развития брендов, маркетинговых коммуникациях и PR.

      CASES : Marketing, Strategy & PR — это целый день обмена опытом с украинскими и международными рендами.

      Среди спикеров — Mastercard, MacPaw, BBDO Ukraine, Postmen, GRAPE, Tabasco, Havas, UM Ukraine.

      Для читателей 24 канала действует промокод на скидку 10%! Воспользуйтесь промокодом 24.friends при регистрации.

      Каждый доклад на конференции — это кейс-стади конкретного проекта с подробным разбором всего процесса от постановки задачи и разработки до воплощения идеи в жизнь и получения фактических результатов.

      Больше информации о конференции, программе и докладчиках по ссылке

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Киева
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