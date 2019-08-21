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      В Киеве состоится выставка "Классика будущего"

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      В Киеве состоится выставка "Классика будущего"

      С 27 августа по 15 сентября в Национальном музее Тараса Шевченко состоится необычный проект – выставка "Классика будущего".

      Выставка включает в себя художественные образы и объекты, ставшие легендами мирового дизайна и которые отражают тенденции современного общества: эстетичность, экологичность и ответственное потребление.

      В проекте показаны современные направления движения общества через дизайн. Посетители смогут увидеть вероятность нашего будущего, которое уже становится настоящим.

      Музей работает с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной.

      Адрес: бул. Шевченко, 12.

      Больше о событии можно узнать по ссылке.

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      Теги: Новости Киева Новости культуры Выставка
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