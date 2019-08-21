В Киеве состоится выставка "Классика будущего"
С 27 августа по 15 сентября в Национальном музее Тараса Шевченко состоится необычный проект – выставка "Классика будущего".
Выставка включает в себя художественные образы и объекты, ставшие легендами мирового дизайна и которые отражают тенденции современного общества: эстетичность, экологичность и ответственное потребление.
В проекте показаны современные направления движения общества через дизайн. Посетители смогут увидеть вероятность нашего будущего, которое уже становится настоящим.
Музей работает с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной.
Адрес: бул. Шевченко, 12.
Больше о событии можно узнать по ссылке.
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