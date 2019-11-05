В Киеве станции метро "Майдан Независимости" и "Дворец спорта" временно закрыли

Из-за анонимного звонка о заминировании в Киеве временно закрыли станции метро "Майдан Независимости" и "Дворец спорта", располагающиеся на синий и зеленой ветке соответственно.

По информации пресс-службы коммунального предприятия "Киевский метрополитен", на станции "Майдан Независимости" и "Дворец спорта" невозможно пройти не только, чтобы сесть на поезд, а и чтобы сделать пересадку.

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"Поступил анонимный звонок о минировании. Продолжается проверка. Об открытии станций будет сообщено сразу после завершения проверки", – говорят в "Киевском метрополитене".

В Киеве в течение последнего времени в милицию поступало несколько звонков о минировании, и все они оказались фейковыми. В частности, в конце октября злоумышленники "минировали" столичный аэропорт "Жуляны", в результате чего здесь состоялась эвакуация пассажиров и работников.

А уже 1 ноября "заминировали" станции метро "Театральная", "Крещатик" и "Арсенальная". В результате их закрыли на вход и на выход вместе с пересадками из них на другие линии метро.