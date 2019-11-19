В Киеве стартовала Всеукраинская программа профориентации школьников

Большая часть украинцев работает не по специальности, на которую учились. И это несмотря на то, что государство тратит на образование большие суммы бюджетных средств.

Молодые украинцы зря теряют самое ценное – годы на обучение профессиям, по которым они никогда работать не будут.

Чтобы быстро и результативно изменить ситуацию "Образовательный Хаб города Киева: территория новых возможностей для каждого" запустил Всеукраинскую программу профориентации школьников "Выбери профессию – обеспечь будущее".

Теперь специалисты по профориентации будут проводить практические тренинги в школах для старшеклассников, во время которых научат молодых украинцев, как определить профессию своей мечты, помогут в выборе учебного заведения, а также расскажут о профессиях будущего.

Это не просто формальные уроки, на которых детям просто предоставляют информацию. Специалисты из ведущих компаний разработали практический тренинг для школьников, которые овладеют реальными навыками, ведь все родители хотят, чтобы их дети были успешными и как можно быстрее нашли себя в этой жизни. К нам уже поступило более ста заявок на проведение таких тренингов в школах, а это значит, что этот проект является пока актуальным для школьников. Мы благодарны руководству школ за активную позицию в этом вопросе, ведь очень важно совместными усилиями предоставить детям возможность реализовать себя в Украине,

– сказала директор "Образовательного Хаба города Киева" Мария Богуслав.

Первый тренинг уже успешно состоялся в столичной школе №219, во время которого был открыт мурал, посвященный Образовательном Хабу. Красивые изображения вскоре украсят стены и других учебных заведений столицы.

Добавим, что "Образовательный Хаб города Киева" совместно с 24 каналом создает цикл программ об образовании. Одна из них касалась темы профориентации для школьников и студентов, а также того, что большинство украинцев работают не по профессии, на которую учились.

О том, как школьникам выбрать именно свою профессию и понять свое призвание – уже скоро смотрите в программе "Образовательные войны" на 24 канале.