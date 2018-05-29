В Киеве стреляли в журналиста Аркадия Бабченко, – источник

В Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме.

Об этом сообщил журналист Айдер Муджабаєв в Facebook.

"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", – написал он.

Аркадий Бабченко – популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России в Киев.