В Киеве стреляли в журналиста Аркадия Бабченко, – источник
В Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме.
Об этом сообщил журналист Айдер Муджабаєв в Facebook.
"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", – написал он.
Аркадий Бабченко – популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России в Киев.
Источник: 24 Канал
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