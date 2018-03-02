В Киеве существует серьезная проблема с незаконными застройками, – Кличко

В Киеве сейчас существует проблема с незаконными застройками. Несмотря на все попытки власти бороться с ними проблема остается актуальной.

Об этом в прямом эфире 24 Канала сообщил мэр города Киева Виталий Кличко.

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Глава города отметил, что возле каждой строительной площадки должны быть информационные стенды, где каждый киевлянин может проверить, какая организация занимается строительством, какие разрешения она имеет, проект строительства и сроки ввода в эксплуатацию.

Совсем другой вопрос, когда организация имеет все разрешения, но община имеет свое мнение относительно строительства в конкретном районе. В таком случае мы собираем всех участников конфликта и обсуждаем за "круглым столом" пути компромиссного решения проблемы,

— сказал Виталий Кличко.

Также мэр Киева сообщил, что решение проблемы с незаконными застройками в Киеве — принятие генерального плана развития города Киева. Тогда каждый житель города будет четко знать, каким образом будет развиваться его район и Киев в целом, а также, что планируют еще построить. Принятие этого плана будет происходить открыто и с привлечением общественности. Именно таким решением мы сможем решить многие конфликты, которые, к сожалению, еще существуют.

Смотрите интервью с Виталием Кличком.