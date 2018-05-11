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В Киеве тестируют "умный" троллейбус повышенной комфортности

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"Умный" троллейбус / ua.news

В столице проходит тестирование "умного" троллейбуса с новейшим оборудованием, которое поможет сделать передвижение максимально комфортным и безопасным для пассажиров.

Об этом сообщил в эфире радио "Киев – 98 FM" директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, пишет Официальный портал Киева.

"Троллейбус оснащен камерами видеонаблюдения, которые обеспечивают подсчет пассажиров и контроль текущей ситуации на дороге. Для большего комфорта во время поездки, в салоне установлена ​​система, которая контролирует температуру. Вся информация передается в онлайн-режиме в городской Дата-центр. Водитель имеет возможность связываться с диспетчером, когда это необходимо. Сейчас мы тестируем "умный" троллейбус на маршруте № 18 и сможем сделать выводы уже в течение месяца", – рассказал Юрий Назаров.

Впоследствии похожими системами оборудуют весь транспорт в городе.

"Конечно, у нас есть планы после этого запустить в тиражирование эту систему на остальной общественный наземный транспорт", – добавил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий.

Кроме этого, с целью модернизации города, в ближайшее время планируется внедрение таких smart-технологий: введение единого электронного билета для проезда в общественном транспорте, установление smart-остановок и smart-деревьев, с помощью которых можно подзарядить гаджеты и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Теги: Новости Киева КГГА Киеврада
Источник: 24 Канал
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