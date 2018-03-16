В Киеве усилили наряды полиции для охраны правопорядка
С пятницы, 16 марта, к охране правопорядка в Киеве привлечены дополнительные усиленные наряды Национальной полиции и Национальной гвардии.
Как сообщили в МВД, "дополнительные усиленные наряды заступают на службу с целью противодействия преступности и недопущения попыток дестабилизации оперативной обстановки".
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В круглосуточное патрулирование привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы.
Отмечается, что правоохранители ориентированы на превентивную работу, прекращение правонарушений и мгновенное реагирование на сообщение от граждан.
Источник: 24 Канал
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