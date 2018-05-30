В Киеве утонул школьник: фото с места трагедии

В среду, 30 мая, в Киеве в Днепре утонул мальчик школьного возраста. Инцидент произошел на Трухановом острове.

Об этом сообщает Facebook-сообщество Dtp.kiev.ua.

По информации сообщества, на месте происшествия работают спасатели-водолазы и дежурит "скорая".

Читайте также: В Киеве мальчик выпал с 12 этажа: ребенок умер

"Мальчик плавал в запрещенном месте, с водоворотами и сильным течением. Исчез. Очень надеемся, что найдется живой и просто где-то выплыл", – говорится в сообщении.