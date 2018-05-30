В Киеве утонул школьник: фото с места трагедии
В среду, 30 мая, в Киеве в Днепре утонул мальчик школьного возраста. Инцидент произошел на Трухановом острове.
Об этом сообщает Facebook-сообщество Dtp.kiev.ua.
По информации сообщества, на месте происшествия работают спасатели-водолазы и дежурит "скорая".
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"Мальчик плавал в запрещенном месте, с водоворотами и сильным течением. Исчез. Очень надеемся, что найдется живой и просто где-то выплыл", – говорится в сообщении.
Источник: 24 Канал
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