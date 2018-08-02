В Киеве в кресле стоматолога умерла женщина, – СМИ

В Киеве на приеме у стоматолога умерла женщина / Фото из открытых источников

В четверг, 2 августа, около 11:00 в Киеве на приеме у стоматолога скончалась 48-летняя женщина. Инцидент произошел в стоматологическом центре на улице Воздвиженская, 16А.