В Киеве в кресле стоматолога умерла женщина, – СМИ
В четверг, 2 августа, около 11:00 в Киеве на приеме у стоматолога скончалась 48-летняя женщина. Инцидент произошел в стоматологическом центре на улице Воздвиженская, 16А.
Об этом сообщает Facebook-сообщество "Киев оперативный".
"В стоматологическом центре внезапно умерла женщина 1970 года рождения. Предварительная причина смерти – реакция на анестезию. На месте работают правоохранители", – говорится в сообщении.
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По информации в сети, по указанному адресу находится стоматологическая клиника "Доктор Майя".
Источник: 24 Канал
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