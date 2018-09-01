В Киеве в подземном переходе обнаружили убитого мужчину
Ночью оперативный дежурный по линии 102 получил сообщение о том, что в подземном пешеходном переходе в Голосеевском районе лежит окровавленный мужчина.
Об этом сообщает "Стражи.Эспрессо".
Читайте также: Нападение с ножом на вокзале Амстердама: трех человек госпитализировали
Отмечается, что на место происшествия срочно выехали патрульные и врачи "скорой". Свидетель указал место, где было обнаружено тело мужчины в крови без признаков жизни.
Предварительно, смерть наступила в результате ножевого ранения в сердце. На месте происшествия работают эксперты, кинологи. Обстоятельства убийства выясняются.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Украинские олимпийцы вернулись из Лондона14 августа 2012 , 21:04
Гибель Ноздровской: в полиции рассказали о ходе расследования2 января , 12:38
Фанаты "Селтика" научились выкрикивать сложную фамилию защитника украинского происхождения21 июля 2016 , 13:10
Півзахисником Шахтаря зацікавився європейський клуб25 июля 2017 , 12:14