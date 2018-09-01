В Киеве в подземном переходе обнаружили убитого мужчину

Ночью оперативный дежурный по линии 102 получил сообщение о том, что в подземном пешеходном переходе в Голосеевском районе лежит окровавленный мужчина.

Об этом сообщает "Стражи.Эспрессо".

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Отмечается, что на место происшествия срочно выехали патрульные и врачи "скорой". Свидетель указал место, где было обнаружено тело мужчины в крови без признаков жизни.

Предварительно, смерть наступила в результате ножевого ранения в сердце. На месте происшествия работают эксперты, кинологи. Обстоятельства убийства выясняются.