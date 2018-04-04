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В Киеве в школе первоклассница пережила клиническую смерть

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В Киеве в школе первоклассница пережила клиническую смерть
В Киеве в школе первоклассница пережила клиническую смерть / Иллюстративное фото

Ужасный инцидент произошел в школе № 69 в Киеве. Ученица первого класса пережила клиническую смерть.

Об этом сообщается на сайте Департамента образования и науки Киевской городской госадминистрации.

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"По информации Соломенского районного управления образования, ученица 1 класса во время перерыва в столовой потеряла сознание, когда пыталась купить себе буфетную продукцию. А именно: ребенок подошел к прилавку и в момент когда оплачивал покупку, отступил, сказал "Ой!" и потерял сознание", – сообщают в департаменте.

В это время в столовой были ученики, учителя и работники столовой. Они сразу вызвали скорую помощь.

Через две минуты скорая зафиксировала клиническую смерть и вызвала реанимационную бригаду. За 5 минут были проведены реанимационные мероприятия и восстановлено дыхание ребенка. Сейчас ребенок находится с родителями в реанимации, – сообщают педагоги.

Причины несчастного случая устанавливаются. Департаментом образования и науки, молодежи и спорта назначено специальное расследование.

Теги: Новости Киева Дети Образование
Источник: 24 Канал
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