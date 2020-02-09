В Киеве вместо ЦУМа появился большой розовый "ЦЬОМ"

По случаю дня святого Валентина, который отмечают 14 февраля, в Киеве известный ЦУМ на Крещатике сменил вывеску. Теперь на фасаде заведения можно увидеть, вместо привычных трех букв, розовую и довольно милую надпись "ЦЬОМ". Кроме того, сверху вывеску украшает миниатюрное сердечко.

Жителям и гостям Киева такое нововведение пришлось по душе, и они сейчас активно фотографируются возле новой достопримечательности украинской столицы.

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Сколько новая вывеска пробудет на фасаде, неизвестно. Но можно предположить, что все вернется к привычному виду после Дня всех влюбленных.

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