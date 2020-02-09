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      В Киеве вместо ЦУМа появился большой розовый "ЦЬОМ"

      35 Читати новину українською
      В Киеве по случаю Дня всех влюбленных ЦУМ сменил вывеску на "ЦЬОМ"

      По случаю дня святого Валентина, который отмечают 14 февраля, в Киеве известный ЦУМ на Крещатике сменил вывеску. Теперь на фасаде заведения можно увидеть, вместо привычных трех букв, розовую и довольно милую надпись "ЦЬОМ". Кроме того, сверху вывеску украшает миниатюрное сердечко.

      Жителям и гостям Киева такое нововведение пришлось по душе, и они сейчас активно фотографируются возле новой достопримечательности украинской столицы.

       Советуем ознакомиться! День святого Валентина: история возникновения праздника 14 февраля

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Это же так круто, когда такой «Цем» ️ ⠀ #цумцьом

      A post shared by SMM и Блогер. Киев (@prosto_anishchik) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ЦОЬМ #выходные #дома #киев #цум #цьом

      A post shared by KATERYNA KYRPUSHKO (@kateryna_kyrpushko) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Цьом ️ #цьом #любов #кохання #kiss #love

      A post shared by Машуля Комарова (@ko_mashko) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #ЦУМЦЬОМ до Дня Усіх Закоханих️ @tsum.kyiv

      A post shared by Evgeniy Mamay (@evgeniy.mamay) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      kisses and hugs?

      A post shared by marie, 17 (@maryxko) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      A post shared by Лиза (@lana_banana_17) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      h was your day?

      A post shared by аня (@zhaaaaba) on

      Сколько новая вывеска пробудет на фасаде, неизвестно. Но можно предположить, что все вернется к привычному виду после Дня всех влюбленных.

       Интересно! Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому

      Где, как и сколько будет лечиться первый украинец с коронавирусом
      9 февраля
      876
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Традиции Новости Киева
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