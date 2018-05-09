В Киеве во время марша "Бессмертного полка" задержали двух проукраинских активистов

Двух активистов националистической организации C14 задержали во время марша "Бессмертного полка" в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент 24 Канала с места событий.

Известно, что двоих членов националистической организации С14 задержали в столице во время марша "Бессмертного полка". Один из них, Сергей Мазур, заявил, что его задержали за футболку с символику организации.



В Киеве – марш "Бессмертного полка"

По информации корреспондента, полиция задержала еще двух пророссийских участников акции.

В полиции же сообщают, что два человека в Киеве задержаны за использование запрещенной символики, еще двое – за попытку пройти без проверки на территорию, где проходят массовые мероприятия. Кроме этого, один человек задержан с оружием. Его уже доставили в райотдел.



Во время массовых мероприятий в столице задержали уже 5 человек

В целом, в полиции говорят, что ситуация спокойная.

Отметим, что марш "Бессмертного полка" начался в столице около 10:00. В нем принимают участие около 200 человек. Участники шествия несут плакаты с портретами погибших в годы Второй мировой войны. Они движутся "коридором" от "Арсенальной" до площади Славы, в который правоохранители пропускают через рамки металлоискателей.