22:49
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Киеве во время марша "Бессмертного полка" задержали двух проукраинских активистов

733 Читати новину українською

Двух активистов националистической организации C14 задержали во время марша "Бессмертного полка" в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент 24 Канала с места событий.

Известно, что двоих членов националистической организации С14 задержали в столице во время марша "Бессмертного полка". Один из них, Сергей Мазур, заявил, что его задержали за футболку с символику организации.


В Киеве – марш "Бессмертного полка"

По информации корреспондента, полиция задержала еще двух пророссийских участников акции.

В полиции же сообщают, что два человека в Киеве задержаны за использование запрещенной символики, еще двое – за попытку пройти без проверки на территорию, где проходят массовые мероприятия. Кроме этого, один человек задержан с оружием. Его уже доставили в райотдел.


Во время массовых мероприятий в столице задержали уже 5 человек

В целом, в полиции говорят, что ситуация спокойная.

Отметим, что марш "Бессмертного полка" начался в столице около 10:00. В нем принимают участие около 200 человек. Участники шествия несут плакаты с портретами погибших в годы Второй мировой войны. Они движутся "коридором" от "Арсенальной" до площади Славы, в который правоохранители пропускают через рамки металлоискателей.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева 9 мая
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 9 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук