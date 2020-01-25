В Киеве воссоздали масштабный бой за завод "Арсенал": впечатляющее видео

Историки вместе с местными жителями воспроизвели бой за столичный завод "Арсенал" в 1918 году. Масштабная реконструкция исторического сражения большевиков против армии УНР уже в четвертый раз проходила в Киеве на Арсенальной площади.

Более сотни людей пришла посмотреть на масштабное зрелище. Организаторы привлекли множество техники для реалистического воспроизведения хода событий. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.

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Участники мероприятия в аутентичной военной одежде воспроизвели один из ключевых боев во время Январского восстания в 1918 году. Военные стреляли холостыми патронами из пушек, винтовок и пулеметов того времени.

Смотрите видео реконструкции боя за "Арсенал":

По словам организаторов, они связывают ежегодную реконструкцию боя за завод "Арсенал" с событиями, которые происходят сейчас на Востоке. Поскольку, как и 100 лет назад, Украина борется с российскими оккупантами. Тогда УНР героически боролась, и в конце концов в упорной борьбе отстояла завод "Арсенал".

Ежегодно мы проводим реконструкцию боя, чтобы показать не только детям, но и взрослым вот такой живой урок истории – как выглядело подавления мятежа на "Арсенале",

– объяснил историк Андрей Ковалев.

Помимо воспроизведения боя, все желающие подучили возможность приобщиться к традиционному факельному шествию, которое проходило от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы. Там похоронили героев боя под Крутами, которые четыре дня удерживали наступление советских войск, и не пускали их в Киев.



Памятник погибшим в бою под Крутами