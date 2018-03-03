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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Киеве ввели оперативное положение касательно общественного транспорта

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Общественный транспорт в Киеве, вероятно, будет ходить реже
Общественный транспорт в Киеве, вероятно, будет ходить реже / Фото из открытых источников

3 марта в Киеве временно применили оперативное положение №2, которое касается расписания курсирования общественного транспорта.

Согласно документу, расписание всех маршрутов общественного транспорта претерпит изменения и будет нестабильным, говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

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3 марта от начала движения введено оперативное положение № 2 – следование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями, – отметили в КГГА.

Вследствие активного циклона в Киеве в субботу, 3 марта, ожидают снежные заносы на 10-17 сантиметров высотой.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, что составит 2-й (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, усложнение работы электрических сетей и коммунального хозяйства,
– добавили в администрации.

Ранее спасатели предупредили, что в столице 3 марта будет ограничен въезд грузовиков.

Теги: Новости Киева Непогода в Украине Транспорт
Источник: 24 Канал
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