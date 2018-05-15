В Киеве вышла в прокат украинская комедия "Одесский подкидыш"

Первую украинскую полнометражную комедию, профинансированную спильнокоштом, презентовали в кинотеатрах Киева. "Одесский подкидыш" – это история о желаниях, которые умеют совершенно неожиданно становиться реальными.

"Одесский подкидыш" – это экранизация одноименной одесской пьесы.

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Главный герой фильма решает усыновить 51-летнего младенца. Ведь ему осталось жить всего год, и за это время он хочет понянчить сына и увидеть внука. Ему пришлось искать нестандартное решение, и поэтому Аркаша, который одиннадцать раз сидел в тюрьме, вдруг подходит на роль младенца.

Это означает, что укачивать, менять пеленки и памперсы, пока нет внука, мне нужно вам. Что? Вы какой-то ненормальный или больной. До свидания,

– звучит в фильме.

Однако тяга к деньгам, которые унаследует сын, все же соблазняют одного из главных героев. Так и начинается история одесского подкидыша.

Подменыш в фильме – он же продюсер и режиссер – Георгий Делиев. Актер давно играет в аналогичной пьесе, а теперь решил ее экранизировать, но такая многозадачность – не единственная особенность фильма.

Актер и режиссер фильма Георгий Делиев

"Одесский подкидыш" – первый украинский краудфандинговый фильм. На его съемки скинулись культурные деятели и любители отечественного кино.

Сначала люди сдавали на фильм не очень богатые. Мои друзья и знакомые начали предлагать поработать за очень малые деньги. И лед тронулся, нашлись крупные инвесторы,

– рассказал продюсер фильма Георгий Делиев.

Комедию "Одесский подкидыш" в каждом городе Украины представляют отдельно, чтобы показ начали участники команды, а еще хотят лично видеть реакцию зрителей.

В Киеве комедия будет в прокате следующие две недели. После этого ее презентуют в Харькове и Днепре.

Видеотрейлеры фильма "Одесский подкидыш"