В Киеве забросали камнями автобусы футбольных болельщиков: полиция открыла дело
Группа неизвестных забросала камнями автобусы, перевозившие футбольных болельщиков в Киеве. Инцидент произошел вечером 24 октября на улице Большой Васильковской.
Заметим, что именно 24 октября в Киеве прошел футбольный матч между украинским "Динамо" и датским "Копенгагеном".
Читайте также: Гранату взорвали на рынке Троещины в Киеве: фото и видео
Прибывшие на место происшествия, зафиксировали повреждения окон в трех автобусах. При этом в результате происшествия никто из людей не пострадал, сообщили в полиции Киева.
Неподалеку от места инцидента правоохранители задержали 5 человек и забрали в райуправление для выяснения обстоятельств и их причастности к противоправным действиям. Лица других участника происшествия полиция еще устанавливает.
По факту нападения на автобусы следователи возбудили уголовное дело и расследуют его как хулиганство. За такое преступление грозит до 4 лет тюрьмы.
Заваленный камнями автобус, перевозивший футбольных болельщиков
Выбор редакции
-
Главные новости 24 октября: проверка Арахамии на полиграфе и переаттестация прокуроровсегодня , 08:00
-
Маркарова выводила из обанкротившегося "Актив-банка" недвижимость на свою фирму, – "Схемы"сегодня , 07:30
-
"Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", пропустив гол на 85-й секунде матча: видеосегодня , 07:14