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      В Киеве забросали камнями автобусы футбольных болельщиков: полиция открыла дело

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      Заваленный камнями автобус в Киеве, перевозивший футбольных болельщиков
      Заваленный камнями автобус в Киеве, перевозивший футбольных болельщиков / kyiv.npu.gov.ua

      Группа неизвестных забросала камнями автобусы, перевозившие футбольных болельщиков в Киеве. Инцидент произошел вечером 24 октября на улице Большой Васильковской.

      Заметим, что именно 24 октября в Киеве прошел футбольный матч между украинским "Динамо" и датским "Копенгагеном".

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      Прибывшие на место происшествия, зафиксировали повреждения окон в трех автобусах. При этом в результате происшествия никто из людей не пострадал, сообщили в полиции Киева.

      Неподалеку от места инцидента правоохранители задержали 5 человек и забрали в райуправление для выяснения обстоятельств и их причастности к противоправным действиям. Лица других участника происшествия полиция еще устанавливает.

      По факту нападения на автобусы следователи возбудили уголовное дело и расследуют его как хулиганство. За такое преступление грозит до 4 лет тюрьмы.

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      Заваленный камнями автобус, перевозивший футбольных болельщиков

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Футбол Спорт Новости Спорта Полиция Криминальные новости
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