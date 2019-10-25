В Киеве забросали камнями автобусы футбольных болельщиков: полиция открыла дело

Группа неизвестных забросала камнями автобусы, перевозившие футбольных болельщиков в Киеве. Инцидент произошел вечером 24 октября на улице Большой Васильковской.

Заметим, что именно 24 октября в Киеве прошел футбольный матч между украинским "Динамо" и датским "Копенгагеном".

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Прибывшие на место происшествия, зафиксировали повреждения окон в трех автобусах. При этом в результате происшествия никто из людей не пострадал, сообщили в полиции Киева.

Неподалеку от места инцидента правоохранители задержали 5 человек и забрали в райуправление для выяснения обстоятельств и их причастности к противоправным действиям. Лица других участника происшествия полиция еще устанавливает.

По факту нападения на автобусы следователи возбудили уголовное дело и расследуют его как хулиганство. За такое преступление грозит до 4 лет тюрьмы.



Заваленный камнями автобус, перевозивший футбольных болельщиков