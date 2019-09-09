В Киеве задержали мужчину, который "заминировал" станцию метро "Почайна"

Полиция задержала жителя столицы за ложное сообщение о заминировании станции метро "Почайна". Мотивом злоумышленника была месть за отказ продать ему жетон в кассе метро.

В Нацполиции Киева сообщили, что, по словам мужчины, он обиделся и решил таким образом отомстить. Инцидент произошел 8 сентября. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и наблюдал за действиями представителей экстренных служб, прибывших на место.

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На вызов о минировании станции метро выехали специалисты взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи с собакой и пожарные. Специалисты провели осмотр и не обнаружили взрывчатки или других подозрительных предметов.

После ложного вызова правоохранители разыскали и установили лицо, осуществившее анонимный звонок. Впоследствии правонарушителя задержали, им оказался 56 летний киевлянин.

Правоохранители недавно ужесточили ответственность за ложные сообщения о заминировании. И будут сажать за решетку на шесть лет, конфискуя при этом имущество. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Стоит отметить, что убытки за один ложный вызов составляют в среднем от 40 до 50 тысяч гривен. Средний показатель фейковых вызовов за месяц по Украине – до 15 тысяч. В общем государству такие не радужные "шутки" ежемесячно обходятся на общую сумму до 600 миллионов гривен.