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      В Киеве задержали мужчину, который "заминировал" станцию метро "Почайна"

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      Станция метро "Почайна"
      Станция метро "Почайна" / Фото из открытых источников

      Полиция задержала жителя столицы за ложное сообщение о заминировании станции метро "Почайна". Мотивом злоумышленника была месть за отказ продать ему жетон в кассе метро.

      В Нацполиции Киева сообщили, что, по словам мужчины, он обиделся и решил таким образом отомстить. Инцидент произошел 8 сентября. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и наблюдал за действиями представителей экстренных служб, прибывших на место.

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      На вызов о минировании станции метро выехали специалисты взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи с собакой и пожарные. Специалисты провели осмотр и не обнаружили взрывчатки или других подозрительных предметов.

      После ложного вызова правоохранители разыскали и установили лицо, осуществившее анонимный звонок. Впоследствии правонарушителя задержали, им оказался 56 летний киевлянин.

      Правоохранители недавно ужесточили ответственность за ложные сообщения о заминировании. И будут сажать за решетку на шесть лет, конфискуя при этом имущество. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

      Стоит отметить, что убытки за один ложный вызов составляют в среднем от 40 до 50 тысяч гривен. Средний показатель фейковых вызовов за месяц по Украине – до 15 тысяч. В общем государству такие не радужные "шутки" ежемесячно обходятся на общую сумму до 600 миллионов гривен.

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      Теги: Полиция Новости Киева Новости Украины Фейковые заминирования
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