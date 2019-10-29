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      В Киеве зафиксировали высокий уровень радиации: где именно и что об этом известно – фото, видео

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      В Киеве в лаборатории ГСЧС зафиксировали повышенный уровень радиации: угрозы извне нет
      В Киеве в лаборатории ГСЧС зафиксировали повышенный уровень радиации: угрозы извне нет

      Во время проверки радиационного фона в здании физико-химической лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины обнаружили повышенный уровень радиационного излучения. Здание лаборатории располагается в Киеве на проспекте Науки, 39. Инцидент произошел 28 октября.

      По информации пресс-службы ГСЧС, во время радиационной разведки, которую проводили в мобильном спасательном центре быстрого реагирования, а именно в части специальных работ по радиационной, химической и биологической защиты, специалисты подтвердили наличие превышения уровня радиационного излучения внутри отдельного помещения здания лаборатории.

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      Кроме того, в ГСЧС заверили, что превышение уровня радиационного излучения снаружи здания нет. Также нет угрозы для жизни персонала лаборатории и окружающей среде.

      В Киеве в лаборатории ГСЧС зафиксировали высокий уровень радиации / фото с места происшествия

      29 октября этот вопрос должны обсудить на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На него пригласили и представителей государственной корпорации "Радон". Последние должны заняться дальнейшей утилизацией загрязненных фрагментов здания. Инцидент находится на контроле ГСЧС.

      О том, что радиационный фон на улице находится в пределах нормы, подтвердил в своем фейсбук основатель ресурса dtp.kiev.ua Влад Антонов. По его словам, радиационный фон здесь составляет 0,15 – 0,20 микрозивертов, и это соответствует гигиеническим нормам в Украине. Он добавил, что такой же уровень радиации можно наблюдать на кухне или во дворе каждого.

      Антонов подчеркнул, что на место прибыли патрульные, сотрудники ГСЧС, "скорая" и дозиметристы. Также он призвал киевлян не паниковать, поскольку "никакой угрозы населению это чрезвычайное происшествие не несет".

      Повышенный уровень радиации в Киеве: что происходит на месте инцидента – видео

      Заметим, что из-за взрыва на полигоне под Архангельском, который произошел в августе, появилась информация, что радиоактивное облако прошло и над территорией Украины, в частности над Киевом. Впоследствии в ГСЧС заверили, что паниковать не следует и что радиационный фон в Украине не изменился.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Киева Чрезвычайное происшествие ГСЧС
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