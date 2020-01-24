Минирование метро в Киеве оказалось фейком: все станции уже работают

В столице временно остановили работу сразу пяти станций метро. Их закрывали из-за сообщения о заминировании. Сейчас все станции возобновили работу.

О том, что взрывчатку не нашли, сообщили в фейсбуке Киевского метрополитена.

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Правоохранители провели необходимые проверки. Взрывоопасных предметов не обнаружили. Все станции работают в обычном режиме,

– говорится в сообщении.

Ранее стало известно о временном прекращении работы 5 центральных станций метро Киева. Их закрыли после анонимного звонка о минировании. Не работали станции: "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".

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Интересно! В последнее время случаи фейкового минирования столичного метро участились. 30 декабря "минировали" станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности".