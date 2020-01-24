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      Минирование метро в Киеве оказалось фейком: все станции уже работают

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      В Киеве заминировали станции метро / day.kyiv.ua

      В столице временно остановили работу сразу пяти станций метро. Их закрывали из-за сообщения о заминировании. Сейчас все станции возобновили работу.

      О том, что взрывчатку не нашли, сообщили в фейсбуке Киевского метрополитена.

      Обратите внимание: Скандал со строительством метро на Виноградарь: "Киевметрострой" не досчитал полтора миллиарда

      Правоохранители провели необходимые проверки. Взрывоопасных предметов не обнаружили. Все станции работают в обычном режиме,
      – говорится в сообщении.

      Ранее стало известно о временном прекращении работы 5 центральных станций метро Киева. Их закрыли после анонимного звонка о минировании. Не работали станции: "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".

      .

       

      Интересно! В последнее время случаи фейкового минирования столичного метро участились. 30 декабря "минировали" станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

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      Теги: Новости Украины Метро Новости Киева
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