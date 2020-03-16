В Киеве закрывается все, кроме продуктовых магазинов и аптек

В Киеве ограничения из-за возможного распространения коронавируса станут жестче. Будут работать только продуктовые магазины, магазины с хозяйственными товарами, АЗС, банки и банкоматы.

Все торговые центры закрываются, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Городская власть усиливает ограничительные меры в Киеве. Мы должны выиграть время! Мы должны уменьшить шансы вируса на распространение в столице и Украине! Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы", – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Какие ограничения вводят в Киеве

Передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины;

Проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;

Работа заведений общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказы на доставку еды;

Не будут работать торговые центры, спортивные комплексы, залы, салоны красоты, косметологические кабинеты и другие учреждения бытового обслуживания.

Закроются развлекательные заведения – дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы.

Важно! Будут работать продуктовые магазины и магазины с хозяйственными товарами, аптеки, заправки, банки и банкоматы.

Кличко также добавил, что городские власти Киева будут работать в штатном режиме. В то же время департаменты КГГА временно отменят совещательные и коллегиальные заседания, общественные слушания и личные приемы граждан. ЦНАПы будут принимать граждан по предварительной

онлайн-записи.

Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей продуктами питания и предметами первой необходимости. Их будут доставлять домой,

– добавил Кличко.

Мэр Киева также призвал руководителей максимально переводить своих сотрудников на работу из дома.

Общественный транспорт

Сейчас пользование общественным транспортом в Киеве не ограничивают, однако в КГГА надеются на сознательность киевлян и призывают не передвигаться по городу без крайней необходимости.

"На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами, или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. В метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это – ваша безопасность и безопасность окружающих людей", – подчеркнул мэр Киева.

Кроме того, Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок. Сначала они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта и аптекам "Фармация".



Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала

Также столица получила 5 тысяч и заказала 100 тысяч быстрых тестов на диагностирование коронавируса. Все они поступят в медучреждения города.

Коронавирус в Украине: что нужно знать

В Украине подтвердили 5 случаев заболевания коронавирусом. Одна из больных, 71-летняя жительница Житомирской области, умерла. Остальные 4 случая зарегистрированы в Черновицкой области.

Знайте больше Карантин в Украине: в каких городах закроют торговые центры, кафе и рестораны

16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение . Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы.

для иностранцев, а с 17 марта . Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы. Граждане Украины могут вернуться. Однако всех, кто возвращается из стран, где много зараженных коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.

с 12 марта до 4 апреля в Украине ввели общенациональный карантин. Отменили учебу в школах, вузах и садиках, соревнования с болельщиками, концерты.



Как защитить себя от коронавируса/Инфографика 24 Канала