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      В Киеве закрывается все, кроме продуктовых магазинов и аптек

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      В Киеве ограничения из-за возможного распространения коронавируса станут жестче. Будут работать только продуктовые магазины, магазины с хозяйственными товарами, АЗС, банки и банкоматы.

      Все торговые центры закрываются, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

      "Городская власть усиливает ограничительные меры в Киеве. Мы должны выиграть время! Мы должны уменьшить шансы вируса на распространение в столице и Украине! Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы", – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

      Какие ограничения вводят в Киеве

      • Передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины;
      • Проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;
      • Работа заведений общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказы на доставку еды;
      • Не будут работать торговые центры, спортивные комплексы, залы, салоны красоты, косметологические кабинеты и другие учреждения бытового обслуживания.
      • Закроются развлекательные заведения – дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы.

      Важно! Будут работать продуктовые магазины и магазины с хозяйственными товарами, аптеки, заправки, банки и банкоматы.

      Кличко также добавил, что городские власти Киева будут работать в штатном режиме. В то же время департаменты КГГА временно отменят совещательные и коллегиальные заседания, общественные слушания и личные приемы граждан. ЦНАПы будут принимать граждан по предварительной
      онлайн-записи.

      Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей продуктами питания и предметами первой необходимости. Их будут доставлять домой,
      – добавил Кличко.

      Мэр Киева также призвал руководителей максимально переводить своих сотрудников на работу из дома.

      Общественный транспорт

      Сейчас пользование общественным транспортом в Киеве не ограничивают, однако в КГГА надеются на сознательность киевлян и призывают не передвигаться по городу без крайней необходимости.

      "На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами, или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. В метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это – ваша безопасность и безопасность окружающих людей", – подчеркнул мэр Киева.

      Кроме того, Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок. Сначала они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта и аптекам "Фармация".

      Як правильно користуватися маскою
      Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала

      Также столица получила 5 тысяч и заказала 100 тысяч быстрых тестов на диагностирование коронавируса. Все они поступят в медучреждения города.

       

      Коронавирус в Украине: что нужно знать

      В Украине подтвердили 5 случаев заболевания коронавирусом. Одна из больных, 71-летняя жительница Житомирской области, умерла. Остальные 4 случая зарегистрированы в Черновицкой области.

      Знайте больше Карантин в Украине: в каких городах закроют торговые центры, кафе и рестораны

      • 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы.
      • Граждане Украины могут вернуться. Однако всех, кто возвращается из стран, где много зараженных коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.
      • с 12 марта до 4 апреля в Украине ввели общенациональный карантин. Отменили учебу в школах, вузах и садиках, соревнования с болельщиками, концерты.

      Коронавірус в Україні
      Как защитить себя от коронавируса/Инфографика 24 Канала

      Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Виталий Кличко Новости Киева Новости Здоровье
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