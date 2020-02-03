В Киеве застрелили пластического хирурга Сотника: как выглядит убийца – фото
В сети опубликовали приметы фотографию мужчины, который мог убить пластического хирурга Андрея Сотника. Преступление произошло в центре Киева вечером 2 февраля.
Как пишет "Информатор" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, правоохранители разыскивают мужчину кавказского происхождения.
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Приметы злоумышленника
Возраст: примерно 30-35 лет.
Рост: 170-175 сантиметров.
Телосложение: среднее.
Одежда: куртка, джинсы, кепка черного цвета.
Особые приметы: борода на лице, может иметь с собой боевой пистолет.
Также издание опубликовало фрагмент записи с камеры наблюдения, на который попал предполагаемый преступник. После убийства он скрылся в неизвестном направлении.
Вероятный убийца Андрея Сотника
Что известно об убийстве Андрея Сотника
- Преступление произошло вечером 2 февраля на улице Саксаганского, 117 в нескольких метрах от дома Андрея Сотника. Он проживал на Саксаганского, 121.
- В сети появилось видео момента убийства. На кадрах видно, что киллер шел за пластическим хирургом и произвел в него несколько выстрелов, включая контрольный в голову.
- После злоумышленник вырвал из рук своей жертвы пакет и убежал.
- После убийства полиция Киева ввела план-перехват.
- По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, версию о банальном ограблении даже не стоит рассматривать. Он отметил, что предварительный анализ видео с момента убийства и свидетельства очевидцев указывают на то, что убийство было заказным.
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