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      В Киеве застрелили пластического хирурга Сотника: как выглядит убийца – фото

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      Место убийства пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве / "Информатор"

      В сети опубликовали приметы фотографию мужчины, который мог убить пластического хирурга Андрея Сотника. Преступление произошло в центре Киева вечером 2 февраля.

      Как пишет "Информатор" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, правоохранители разыскивают мужчину кавказского происхождения.

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      Приметы злоумышленника

      Возраст: примерно 30-35 лет.

      Рост: 170-175 сантиметров.

      Телосложение: среднее.

      Одежда: куртка, джинсы, кепка черного цвета.

      Особые приметы: борода на лице, может иметь с собой боевой пистолет.

      Также издание опубликовало фрагмент записи с камеры наблюдения, на который попал предполагаемый преступник. После убийства он скрылся в неизвестном направлении.

      Вбивство, Сотник, Київ, кримінал, злочин
      Вероятный убийца Андрея Сотника

      Что известно об убийстве Андрея Сотника

      • Преступление произошло вечером 2 февраля на улице Саксаганского, 117 в нескольких метрах от дома Андрея Сотника. Он проживал на Саксаганского, 121.
      • В сети появилось видео момента убийства. На кадрах видно, что киллер шел за пластическим хирургом и произвел в него несколько выстрелов, включая контрольный в голову.
      • После злоумышленник вырвал из рук своей жертвы пакет и убежал.
      • После убийства полиция Киева ввела план-перехват.
      • По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, версию о банальном ограблении даже не стоит рассматривать. Он отметил, что предварительный анализ видео с момента убийства и свидетельства очевидцев указывают на то, что убийство было заказным.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Убийство Андрея Сотника Новости Киева Убийство Криминальные новости
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