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В киевском метро анонсировали изменения в работе подземки: ограничат вход на 4 станции

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В Киеве ограничат вход на четыре станции метро
В Киеве ограничат вход на четыре станции метро / mirmetro.net

В Киеве из-за массовых мероприятий 25 и 26 июля могут ограничить вход на 4 станциях метро.

Об этом информирует пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Twitter.

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Внимание! Возможны изменения в работе подземки! В связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение (закрытие) входа для пассажиров некоторых станций,
– говорится в сообщении.

В частности, ограничения касаются станций "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик" – 25 июля, а также – "Майдан Независимости" и "Крещатик" – 26 июля.

 

Теги: Новости Киева Новости политики метро
Источник: 24 канал
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