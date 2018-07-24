В киевском метро анонсировали изменения в работе подземки: ограничат вход на 4 станции
В Киеве из-за массовых мероприятий 25 и 26 июля могут ограничить вход на 4 станциях метро.
Об этом информирует пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Twitter.
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Внимание! Возможны изменения в работе подземки! В связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение (закрытие) входа для пассажиров некоторых станций,
– говорится в сообщении.
В частности, ограничения касаются станций "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик" – 25 июля, а также – "Майдан Независимости" и "Крещатик" – 26 июля.
Источник: 24 канал
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