В Киевском метрополитене начнут ремонтные работы: детали
В Киеве на станции метро "Святошин" начнутся ремонтные работы. С 23 марта второй вестибюль с выходом к рынку и пригородным электропоездам будет закрыт.
О начале ремонтных работ сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.
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Поэтому 23 марта для пассажиров станции метро "Святошин" временно будет работать только один вестибюль в сторону завода имени Антонова. К слову, там уже завершаются ремонтные работы.
Между тем второй вестибюль с выходом к рынку и пригородным электропоездам будет закрыт на ремонт. В пресс-службе отметили, что проведут капитальный ремонт всей станции, а также установят лифты для людей с инвалидностью.
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Источник: 24 Канал
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