В киевском ресторане из-за девушки вспыхнула массовая драка: известны детали

В ночь на воскресенье, 11 марта, в киевском ресторане L'Kafa, который расположен в торговом центре "Украина" на Площади Победы вспыхнула массовая драка. Участие в схватке приняли сразу 14 человек, есть пострадавшие.

Об этом сообщает "Информатор".

По информации издания, ночью в ресторан зашли 8 мужчин в возрасте 30-45 лет. Они сразу пошли танцевать. Один из мужчин толкнул девушку, которая тоже отдыхала в заведении. К этому мужчине мгновенно подпрыгнул другой мужчина, который сидел за столиком вместе с друзьями, и ударил обидчика по лицу.

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Охранник заведения Михаил рассказал, что от удара мужчина упал на вешалку и разбил голову. Следовательно, после этого члены обеих компаний начали драться. Эту схватку успокоил персонал ресторана.

Работники заведения вызвали "скорую", которая госпитализировала избитого мужчину. А мужчину, который начал драку, "заломили" работники полиции.