В Китае футболиста дисквалифицировали за почесывание головы во время гимна: видео

В одном из матчей чемпионата Китая произошел забавный инцидент. Форвард "Шаньдун Лунэн" Диего Тарделли во время исполнения гимна спокойно чесал голову, когда другие футболисты пытались стоять смирно.

Такой поступок расценили как неуважение и дисквалифицировали бразильца на один поединок, сообщает Titan Sports Plus.

Читайте также: Известный украинский футболист покинет "Манчестер Сити", – The Telegraph

CFA announced that Diego Tardelli, the Brazilian forward of Shandong Luneng, is suspended for 1 match due to 'undignified behavior' during the pre-game national anthem before match against Shanghai SIPG, in which Shandong were beaten 4:2. pic.twitter.com/XwlNSzWFmP — Titan Sports Plus (@titan_plus) 31 октября 2018 г.

Тарделли дисквалификовалы на 1 матч за "недостойное поведение". Отметим, что "Шаньдун Лунэн" проиграл "Шанхай Теллейс" со счетом 2:4.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24