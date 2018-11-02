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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      В Китае футболиста дисквалифицировали за почесывание головы во время гимна: видео

      12 Читати новину українською
      Диего Тарделли
      Диего Тарделли

      В одном из матчей чемпионата Китая произошел забавный инцидент. Форвард "Шаньдун Лунэн" Диего Тарделли во время исполнения гимна спокойно чесал голову, когда другие футболисты пытались стоять смирно.

      Такой поступок расценили как неуважение и дисквалифицировали бразильца на один поединок, сообщает Titan Sports Plus.

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      Тарделли дисквалификовалы на 1 матч за "недостойное поведение". Отметим, что "Шаньдун Лунэн" проиграл "Шанхай Теллейс" со счетом 2:4.

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      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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