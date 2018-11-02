В Китае футболиста дисквалифицировали за почесывание головы во время гимна: видео
В одном из матчей чемпионата Китая произошел забавный инцидент. Форвард "Шаньдун Лунэн" Диего Тарделли во время исполнения гимна спокойно чесал голову, когда другие футболисты пытались стоять смирно.
Такой поступок расценили как неуважение и дисквалифицировали бразильца на один поединок, сообщает Titan Sports Plus.
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Тарделли дисквалификовалы на 1 матч за "недостойное поведение". Отметим, что "Шаньдун Лунэн" проиграл "Шанхай Теллейс" со счетом 2:4.
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Источник: 24 Канал
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