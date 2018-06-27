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В книжных магазинах Украины появится новая часть "поттерианы" Джоан Роулинг

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В Украине появится новая книга Джоан Роулинг "Гарри Поттер: История магии"
В Украине появится новая книга Джоан Роулинг "Гарри Поттер: История магии" / Фото из соцсетей

Для всех любителей истории о юном волшебнике Гарри Поттере есть прекрасная новость – украинское издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" уже этой осенью выпустит в свет переведенную книгу Джоан Роулинг "Гарри Поттер: История магии".

За перевод новой части "поттерианы" возьмется Виктор Морозов, который работал над адаптацией всех предыдущих книг о Гарри Поттере.

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В издательстве отмечают, что книга "Гарри Поттер: История магии" является иллюстрированным каталогом издательства Bloomsbury, которая была издана в 2017 году по случаю 20-й годовщины выхода первой книги о Гарри Поттере.

"Гарри Поттер: История магии" – это официальная книга выставки, плод незабываемого сотрудничества издательства Bloomsbury, Дж.К. Роулинг и блестящих кураторов Британской библиотеки. Она обещает читателям увлекательное путешествие предметами, которые изучаются в Хогвартской школе волшебства и колдовства – от алхимии и зельеварения до гербологии и ухода за магическими существами,
– говорится в официальном сообщении издательства.

Представители "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" добавляют, что в каждом разделе новой книги можно будет увидеть "артефакты из Британской библиотеки и других коллекций со всего мира, а также эксклюзивные рукописи, эскизы и иллюстрации из архива Гарри Поттера".

"Читатели смогут познакомиться с древними книгами заклинаний, прекрасно проиллюстрированными свитками, которые раскрывают секрет Эликсира жизни, флаконами с кровью дракона, корнями мандрагоры, рисунками кентавров и настоящей метлой ведьмы; в книге содержится информация о магических изобретения Джоан Ролинг рядом с их культурными и историческими предками", – добавили в издательстве.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Книги Литература Гарри Поттер
Источник: 24 Канал
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