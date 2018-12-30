В команде Джошуа признали, что Усик лучший в 2018 году

Известный британский промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с британским боксером Энтони Джошуа, считает Александра Усика лучшим боксером в 2018 году.

"Я не думаю, что кто-то может сравниться с Александром Усиком", – сказал Хирн в интервью IFL TV, пишет SportArena.

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Также Хирн отметил Джоша Уоррингтона, Тайсона Фьюри и Диллан Уайта.

"Уайт расправился с Брауном, Паркером и Чисорой. Я думаю, что это был еще один замечательный год", – добавил промоутер.

Напомним, что украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) признан лучшим боксером года по версии авторитетного издания The Ring. Также Усик признан лучшим боксером 2018 года по версии BoxingTalk.