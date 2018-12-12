В команде Джошуа сделали важное заявление относительно боя с Усиком в апреле

Команда чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа не рассматривает украинского абсолютного чемпиона мира в тяжелой категории (до 90,7 кг) Александра Усика как возможного соперника на 13 апреля следующего года.

Об этом в интервью Sky Sports заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн, который заявил, что никаких конкретных разговоров о бое не было.

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"Я видел сообщения, в которых говорится о том, что с боем Джошуа-Усик все уже решено. Но это совсем не так, – заверил Хирн. Об этом поединке и разговоров предметных не было. В будущем, если Усик поднимется в хэвивейт. Пока же ничего конкретного".

Хирн убежден, что Усику нужно отдохнуть, потому что в 2018 году он провел много поединков. Промоутер считает, что украинец будет готов к апрелю-маю. Также он уверен, что перед встречей с Джошуа Александр проведет еще один-два боя.

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Промоутер подытожил, что по состоянию на сегодня они точно не рассматривают возможность поединка Джошуа-Усик в апреле.

Напомним, Усик является абсолютным чемпион мира в первом тяжелом весе. Он владеет титулами чемпиона по версиям WBA, WBC, WBO, IBF и The Ring. 10 ноября 2018 года он защитил титулы в бою против Тони Беллью.